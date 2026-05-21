Trabzonspor kupada 295. maçına çıkacak

Ziraat Türkiye Kupası’nda 295. maçına çıkacak olan Trabzonspor, 18. finalini Konyaspor ile oynayacak. Daha önce 9. kez kupayı müzesine getiren bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke ve futbolcular 10. kupayı kazanmak için mücadele edecek.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi, Vanspor FK'yı 2-0 yenerek gruplara kaldı. A Grubu'nda Alanyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, deplasmanda ise İstanbulspor'u 6-1 mağlup etti. Sahasında ise Fethiyespor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi grubun son maçında Başakşehir'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek 9 puanla çeyrek final bileti aldı. Karadeniz ekibi, bu turda da Samsunspor'u penaltılar sonucu eleyerek yarı finale yükselirken, Gençlerbirliği'ni 2-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

Kupada 294 maç yaptı

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalindeki Konyaspor maçıyla birlikte kupada 295. maçına çıkacak. Geride kalan 294 karşılaşmada bordo-mavililer, 178 galibiyet, 55 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 512 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 237 gol gördü.

18. finalde 10. kupa hedefi

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 17 finalde 9. kez mutlu sona ulaştı. Konyaspor ile oynayacağı maçla birlikte kupada 18. kez finalini oynayacak olan Karadeniz ekibi, 10. kez kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından organizasyonda en çok şampiyonluk yaşayan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

Farklı rakiplere karşı tarihi zaferler

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor'u yenerek kazandı.

Son finallerde istediğini alamadı

Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. 3. kez üst üste finale kalma başarısı gösteren bordo-mavililer, Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da Galatasaray karşısında sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

