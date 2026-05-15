GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,609 TL
EURO
53,032 TL
STERLİN
60,879 TL
GRAM
6.681 TL
ÇEYREK
10.979 TL
YARIM
21.757 TL
CUMHURİYET
43.246 TL
SPOR Haberleri

Konyaspor maçı sonrası Beşiktaş’ta dengeler değişti! Sergen Yalçın’dan açıklama

Konyaspor maçı sonrası Beşiktaş’ta dengeler değişti! Sergen Yalçın’dan açıklama
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum.“ dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İlk yarıda maç oynadıklarının farkında olmadığını gösteren bir futbol sergilediklerini kaydeden Yalçın, "İlk yarı çok kötü bir maç oynadık. Mental durumdan uzak maç oynadığımızın farkında bile değildik ki çok zor geçti ilk yarı. İkinci yarı oyuncuları uyandırmak zorunda kaldık. Üç tane hamleyle başladık. İkinci yarı bizim için daha iyi oldu. Çocuklar çevirmek için mücadele etti. 2-2'lik bir skor. Ama bence güzel maç oldu diyebilirim" diye konuştu.

"Karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim"

Taraftarın istifa protestosundan utandığını dile getiren Yalçın "Kupada çok ciddi bir hedefimiz vardı. Final oynamak istiyorduk ama bunu beceremedik. Son kalan iki maçta oyuncular tabii taraftar protestosu, tepkiler çocuklar çok genç çocuklar bunu kaldırmaları biraz zor oluyor. Onları son iki maça konsantre etmekte çok zorlandık. Buna biz de dahiliz. Çok ciddi protesto altında taraftar baskısı altında oynamak zorunda kaldık. İstifa cümlelerini duyunca, gerçekten kulübede otururken biraz utandım açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü karakter olarak çok böyle şeyleri kaldıracak bir yapıya sahip değilim. Çok üzüldüm ama oynadığımız oyun maalesef bu tür sonuçlara açık bir oyun. Yani her türlü şey insanın başına gelebiliyor. Hedef olmadığı zaman, hedefi yakalayamadığın zaman özellikle büyük camiada çalışıyorsan sonuçları çok ağır oluyor. Biz de bu sonuçlarla bugün ve geçen hafta yüzleştik. Biz de yüzleştik protestoyla. O yüzden üzgünüz. Beklenmedik bir durum son bölümde. Konyaspor maçından sonra yaşanan kaos ortamı, protestolar, camianın düşüşü çok sağlıklı gelmedi bana. Benim tarafımdan bakarsak çok da bu kaosun yaşanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sezon başında da zaten koyulmuş çok ciddi hedefler yoktu. Uzun dönemli planlama vardı. Bunları çok net bir şekilde anlatmaya çalıştığım süre boyunca. Ama maalesef işte başarısızlık olduğu zaman, ki başarısızlık kriteri de çok tartışılır. Yani başarı ve başarısızlık kriteri çok tartışılır. Neye göre başarılı, neye göre başarısız, ne bekleniyordu, ne oldu? Soruların cevapları olmalı bence. Ama dediğim gibi oyun acımasız bir oyun. Başımıza son iki maçta gelmedik şey kalmadı. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık. Doğal olarak üzgünüz ama hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER