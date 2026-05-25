Konyaspor’un orta saha oyuncusu Melih İbrahimoğlu; Bazen olmuyor

Konyaspor'un orta saha oyuncularından Melih İbrahimoğlu, Türkiye Kupası Final aşamasında oynanan Trabzonspor maçının ardından KONTV'ye özel olarak konuştu. İbrahimoğlu, takım olarak üzgün olduklarını dile getirdi.

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Melih İbrahimoğlu, "Öncelikle çok çok üzgünüz. Çok iyi hazırlandık. Taraftarımız da biz de çok istekliydik. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmışlar. Çok güzel gelmişler” dedi.

"MAALESEF BAZEN OLMUYOR”

İbrahimoğlu, "Biz elimizden geleni yaptık. Futbol… Maalesef bazen olmuyor. Çok üzgünüz. Ben kendim, oyuncu arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim; herkesten özür dileriz. İnşallah seneye daha güzel Konya olacak daha güzel günler bizi bekleyecek” diye konuştu.

(Cumali Özer)