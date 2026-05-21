İlhan Palut: Buraya kadar gelmişken kupayı kazanmak istiyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, final maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Her final oynayan takım gibi buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Bu kupayı hem takımımızın mücadelesi hem de şehrimizin ve camiamızın özlemi için istiyoruz“ dedi.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak final karşılaşması öncesi düzenlenen toplantıda Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu. Finale kalmanın kendileri adına önemli bir başarı olduğunu belirten Palut, "Kupayı kazanma isteklerinin yüksek olduğunu söyledi. Palut, "Final oynayacak olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Elbette her final oynayan takım gibi, buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Açıkçası bunu hem takımımızın bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele için hem de şehrimizin ve camiamızın bu konudaki isteğini, özlemini hissettiğim için istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'a büyük saygı duyuyorum"

Rakipleri Trabzonspor'un bu sezonun başarılı takımlarından biri olduğunu dile getiren Palut, bordo-mavili ekibin kısa sürede yarışmacı bir kimliğe büründüğünü belirtti. Trabzonspor'a saygı duyduklarını vurgulayan Palut, "Rakibimiz Trabzonspor. Büyük maçtan önce de söylemiştim; bu sezonun başarılı takımlarından bir tanesi Trabzonspor. Bunu hoca burada olduğu için söylemiyorum. Belki zamana ihtiyacı olan bir takımın çok kısa sürede nasıl yarışmacı hale gelebileceğini Trabzonspor üzerinden takip ettik. Bu yönden bu takıma büyük saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var, bunun bilincindeyiz" diye konuştu.

Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Palut, final maçının sadece savunma ya da sadece hücum anlayışıyla kazanılamayacağını ifade ederek, "Hazırlıklarımızı bugün yaptığımız antrenmanla tamamladık. Önlemlerimizi alırken, nasıl oynamamız gerektiğini de oyuncularımızla çalıştık. Hiçbir maçın, özellikle de final maçlarının sadece savunma yaparak ya da sadece hücum ederek kazanılamayacağının bilincindeyiz. Her şeyden önce çok iyi mücadele etmemiz ve finalin her dakikasını yüksek konsantrasyonla oynamamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

"Güzel bir final izletmek istiyoruz"

Finalin yüksek rekabet içinde geçeceğini ancak centilmenlikten uzaklaşmak istemediklerini söyleyen Palut, futbol kamuoyunun güzel bir mücadele izlemesini temenni etti. Palut, "İnşallah güzel bir maç olur. Ne kadar rekabet olacak olsak da yarın sahada yüksek seviyede bir mücadele ve centilmenlik unsurlarının da devreye gireceğini düşünüyorum. Futbolun güzelleşmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyorum ki maçın hakemleri de buna katkı sağlar. Tribündeki taraftarlar, televizyon başındaki izleyiciler ve futbol kamuoyu inşallah güzel bir final izler. Fatih Hoca'nın da dediği gibi, biz ne kadar kazanmak istiyorsak da iyi oynayanın kazanacağı bir maç olmasını diliyoruz. Bu konuda hayırlısını diliyoruz. Ama bu kupayı çok istediğimiz de bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"Rakibimiz baskılı başlayan, bu anları iyi oynayan bir takım"

Trabzonspor'un maçlara baskılı başlayabilen ve bu bölümleri etkili oynayabilen bir takım olduğunu kaydeden Palut, buna göre hazırlık yaptıklarını söyledi. Palut, "Sonuçta rakibimiz sürekli maçlara baskılı başlayan, bu anları iyi oynayan bir takım. Bu maç özelinde de yaklaşımımız buna göre olacak. İstemediğimiz bir durum yaşamamak için dikkatli olmalıyız" dedi.

Göreve geldiği dönemde oyuncularıyla yaptığı konuşmaları da hatırlatan Palut, takımın gelişiminde inanç ve mücadelenin belirleyici olduğunu vurguladı. Palut, "Taraftarlarımız da hatırlayacaktır; buraya ilk geldiğim zaman ikinci ya da üçüncü toplantımdı, belki de birinci toplantımdı tam hatırlamıyorum. Oyuncularıma şunu söyledim: Benden önce burada çok sevdiğim Türk antrenörler çalıştı. Ben buraya geldiğimde bütün camia için bir şeylerin düzeleceğine dair bir inanç oluşmaya başladı. Ama ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Benim elimden bunu tek başıma gerçekleştirmek gelmez. Daha önceki süreçlerde eksik olan şey inanç olabilir. Oyuncularıma da bunu söyledim. Burada sizin daha fazla çaba göstermeniz, daha fazla mücadele etmeniz ve daha çok inanmanız gerekiyor dedim. Oyuncularla yaptığımız konuşmanın özü tam olarak buydu" dedi.

"Takım kazanmaya başladıkça özgüveni arttı"

Konyaspor'un kazandıkça özgüveninin yükseldiğini belirten Palut, takımın potansiyelini sahaya daha iyi yansıtmaya başladığını söyledi. Palut, "Ama en kritik nokta kazanmaya ihtiyacımız olmasıydı. Takım kazanmaya başladıkça var olan potansiyel, özgüveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Bugün için de kupa finaline kaldığımız günden itibaren, yarı final maçından sonra tüm odağımız bu final oldu. Aradaki maçlar da bizim için konsantre olunması gereken, kolay olmayan maçlardı" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakem yönetimine ilişkin de temennide bulunan Palut, "Hocam da söyledi; inşallah Halil Hoca bu büyük rekabete, futbolu güzelleştirmeye çalışan iki takıma yakışır şekilde çok iyi bir yönetim gösterir. Kazananın da kaybedenin de aklında soru işareti bırakmayacak bir yönetimle bu maç tamamlanır. Bu bir final maçı. İnşallah güzel bir final olur" diye konuştu.

"Yarın görmek istediğim en önemli parametre mücadele"

Final maçında oyuncularından beklentisini de açıklayan Palut, son ana kadar mücadele eden bir takım görmek istediğini belirtti. Palut, "Benim için önemli olan şu: Oyuncular, sonuna kadar mücadele etsinler. Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre de bu. Sonuna kadar mücadele etsinler, zorlasınlar, vazgeçmesinler. Fatih Hoca'nın da dediği gibi sonuçta biz karşılıklı oynayacağız. Bütün antrenmanlarımızda da bunu yaptırmaya çalışıyoruz. Yarın kırılma anları çok önemli olacak. O anları doğru değerlendirmemiz ve lehimize kullanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Finale kalmanın Konyaspor adına önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Palut, "Yarın bir final maçı oynayacağız. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Buraya gelmek, final oynama hakkını elde etmek çok önemli ve değerli. Attığımız her adımdan gurur duyuyorum. Bunlar inanılmaz kazanımlar. Yarın da bunlardan bir tanesi olacak. Bence bu mücadeleyi verebilmek inanılmaz önemli" diye konuştu.

"Kupayı kazanmak istiyor muyum? Çok istiyorum"

Futbolda sonuca hükmetmenin her zaman mümkün olmadığını belirten Palut, buna rağmen kupayı kazanmayı çok istediklerini ifade etti. Palut, "Futbolun sonucuna hükmedemeyiz. Her şeyi çalışırsınız ama topun kaleye girip girmemesi bazen tamamen sizin kontrolünüz dışında gelişebilir. Kupayı kazanmak istiyor muyum? Çok istiyorum. Bu benim kariyerim için de inanılmaz bir şey olur. Ama yarın kupayı kazansam da kazanamasam da bu sürece aynı bakış açısıyla yaklaşacağım. Sonuç olarak kazanmayı çok istiyorum ama benim bu maçta çok fazla bir kaybetme endişem yok. Çünkü buraya kadar gelmek de çok değerli. Final saatlerine yaklaştığımız bu süreçte tarif etmesi zor, inanılmaz bir duygunun içindeyiz" diye konuştu.

"Trabzonspor'da büyük yeteneklere sahip oyuncular var"

Trabzonspor'un etkili oyuncularına dikkat çeken Palut, büyük maçlarda bireysel yeteneklerin bir anda devreye girebildiğini söyledi. Palut, "Büyük maçların farkı şu; hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilecek büyük yeteneklere sahip rakip oyuncular oluyor. Trabzonspor'da da bu özellikte oyuncular var. Özellikle bu süreçte yıldızlaşan oyunculara dikkat etmemiz gerekiyor. Fatih Hoca'nın da dediği gibi, takımda bu anlamda fazla oyuncu var. Bu da kaçınamayacağımız bir gerçek" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA