GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,625 TL
EURO
53,050 TL
STERLİN
60,900 TL
GRAM
6.682 TL
ÇEYREK
10.981 TL
YARIM
21.760 TL
CUMHURİYET
43.252 TL
SPOR Haberleri

Abdülkerim Bardakcı Konya taraftarına kırgın!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Abdülkerim Bardakcı Konya taraftarına kırgın!

Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor taraftarlarından gördüğü tepkiler nedeniyle kırgın olduğunu söyledi. Deneyimli savunmacı, Konya'da oynanan maçlarda yaşananların ailesini de etkilediğini belirtti.

"AİLEMİ MAÇLARA GÖNDERMİYORUM”

Sabah gazetesine konuşan milli futbolcu, tribünlerden gelen tepkilerin kendisini üzdüğünü ifade ederek, "Artık ailemi ne yazık ki Konya'da oynadığımız maçlara göndermiyorum” dedi. Konya'nın kendi memleketi olduğunu vurgulayan Bardakcı, buna rağmen gördüğü tavırların kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

KONYASPOR BAĞI DEVAM EDİYOR

Tecrübeli stoper, eski kulübüyle bağlarının tamamen kopmadığını da söyledi. Eski teknik direktörü İlhan Palut ile görüşmeye devam ettiğini belirten Bardakcı, Konyaspor'un Türkiye Kupası'nda başarılı olmasını istediğini ifade etti.

GALATASARAY'DA ZORLU SEZON VURGUSU

Galatasaray formasıyla yoğun bir sezon geçirdiklerini anlatan Bardakcı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının fiziksel ve mental açıdan yıpratıcı olduğunu söyledi. Avrupa dönüşlerinde lige adapte olmanın kolay olmadığını belirten milli oyuncu, takımın motivasyonunu rakiplerin yaşadığı puan kayıplarının artırdığını ifade etti.

RAMS PARK ATMOSFERİNE ÖVGÜ

Başarılı savunmacı, Galatasaray'ın iç saha avantajına da dikkat çekti. Rams Park atmosferinin rakipler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Bardakcı, taraftar desteğinin takıma büyük güç verdiğini söyledi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER