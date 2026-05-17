Abdülkerim Bardakcı Konya taraftarına kırgın!

Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor taraftarlarından gördüğü tepkiler nedeniyle kırgın olduğunu söyledi. Deneyimli savunmacı, Konya'da oynanan maçlarda yaşananların ailesini de etkilediğini belirtti.

"AİLEMİ MAÇLARA GÖNDERMİYORUM”

Sabah gazetesine konuşan milli futbolcu, tribünlerden gelen tepkilerin kendisini üzdüğünü ifade ederek, "Artık ailemi ne yazık ki Konya'da oynadığımız maçlara göndermiyorum” dedi. Konya'nın kendi memleketi olduğunu vurgulayan Bardakcı, buna rağmen gördüğü tavırların kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

KONYASPOR BAĞI DEVAM EDİYOR

Tecrübeli stoper, eski kulübüyle bağlarının tamamen kopmadığını da söyledi. Eski teknik direktörü İlhan Palut ile görüşmeye devam ettiğini belirten Bardakcı, Konyaspor'un Türkiye Kupası'nda başarılı olmasını istediğini ifade etti.

GALATASARAY'DA ZORLU SEZON VURGUSU

Galatasaray formasıyla yoğun bir sezon geçirdiklerini anlatan Bardakcı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının fiziksel ve mental açıdan yıpratıcı olduğunu söyledi. Avrupa dönüşlerinde lige adapte olmanın kolay olmadığını belirten milli oyuncu, takımın motivasyonunu rakiplerin yaşadığı puan kayıplarının artırdığını ifade etti.

RAMS PARK ATMOSFERİNE ÖVGÜ

Başarılı savunmacı, Galatasaray'ın iç saha avantajına da dikkat çekti. Rams Park atmosferinin rakipler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Bardakcı, taraftar desteğinin takıma büyük güç verdiğini söyledi.

(Meltem Aslan)