SPOR Haberleri

Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem atandı

- Güncelleme Tarihi:

Kayserispor-Konyaspor maçına kadın hakem atandı
Süper Lig’in son haftasında oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçını hakem Melek Dakan yönetecek.

Süper Lig'de 34. hafta maçlarından biri olan Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmeye göre mücadelede hakem Melek Dakan düdük çalacak. Ankara bölgesi hakemlerinden Melek Dakan'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ile Kürşathan Akın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

Ligde kalma mücadelesini kaybeden Kayserispor, sezonun son maçında Pazar günü sahasında 17:00'da Konyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

