Galatasaray’da Mauro Icardi kararı: Yeni sözleşme için tek şart öne çıktı
Mauro Icardi’nin çok sevdiği Galatasaray’dan ayrılma fikri yok. Yönetimin 1+1 yıllık kontrat düşüncesine karşılık parayı ikinci plana atan Arjantinli golcü, 2 yıllık sözleşme ve çift forvetli bir sistemde ilk 11’de oynamak istiyor.
Galatasaray, 33 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yle masaya oturacak...
Sarı-kırmızılılar sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldıza 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklifi yapmayı planlıyor.
6 milyon euro net, 4 milyon euro imaj hakkı alan Icardi'ye yeni kontratta teklif edilecek yıllık ücret ise 5 milyon euro olacak.
YILLIK 5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Arjantinli oyuncunun ise önceliği maddi şartlar değil.
Parayı ikinci plana atan golcü oyuncu, 2 yıllık net sözleşme ve sahada Victor Osimhen ile birlikte çift forvetli sistemde yer alma şartını sundu.
Antalyaspor müsabakasında taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle duygusal anlar yaşayan Icardi için son kararı, teknik heyet verecek.İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR
Başkan Dursun Aydın Özbek, başarılı oyuncunun kulübe verdiği hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederken yeni sezonda izlenecek yol haritası, teknik direktörün sistem tercihine göre şekillenecek.Eğer 2 yıllık sözleşme ve ilk 11 garantisi konusunda mutabık kalınırsa, sarı kırmızılıların sembol ismi haline gelen oyuncu kariyerine İstanbul'da devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”