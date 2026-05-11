Konya’da yolun ortasında buldu! Koliden çıkanı görenler şaşırdı

Konya’da yol kenarına düşen buzdolabı görenleri şaşırttı. Buzdolabını gören kurye yetkili servise ulaşarak buzdolabının alınmasını sağladı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Paket servisi yapan kurye Halil Şeker, cadde üzerinde seyir halindeyken yol kenarında buzdolabı kolisi gördü. Koliyi inceleyen Şeker içerisinde buzdolabının olduğunu fark ederek yetkili servise ulaşıp alınması için bilgi verdi.

Konya'da kuryelik yaptığını belirten Halil Şeker, "Yolda bir buzdolabı kutusu gördüm. İlk başta boş zannettim. Tabii dolu olacağını hiç tahmin etmemiştim. Sonra geriye döndüm. Geriye dönüp baktığımda yolda sıfır bir buzdolabı vardı. Daha sonra yetkililere ulaştım. Sağ olsun onlar da bana yardımcı oldular. Dolabı kenara çektim. Yetkililere haber verdim. Yetkililer de daha sonrasında zaten gelip ürünlerini teslim aldılar. Herhangi bir geri dönüş olmadı ama daha sonrasında ben aradım kendilerini. Buzdolabını teslim aldıklarını söylediler, teşekkür ettiler. Başta çok şaşırdım yani cüzdan çok bulduk, çanta bulduk. Tabii bunları kendi yetkili kişilere ulaştırdık, polislere ulaştırdık ama buzdolabını görünce tabii çok şaşırdık. Yani bizim camiada böyle şeyler çok fazla karşılaşılmaz. Bizim için çok değişik bir durum oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA