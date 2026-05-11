Konya’da çok tercih ediliyor! Tarlada kilosu 15 lira

Samsun’un Bafra ilçesinde 2025 yılı temmuz ayında ekimine başlanan karnabaharın hasadında sona gelindi. Konya başta olmak üzere bazı illerde çok tercih ediliyor. Peki kilosu ne kadar? İşte detaylar..

Kızılırmak Nehri'nin beslediği Türkiye'nin önemli ovalarından Bafra Ovası'nda 20 bin dekar alanda karnabahar yetiştirildi. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, yaptığı açıklamada, 2025 yılı karnabahar hasadında sona yaklaşıldığını söyledi. Geçen yıl temmuz ayında ekimi yapılan erkenci çeşitlerin hasadının eylül ve ekim aylarında gerçekleştirildiğini belirten Aşçı, "Ekim ayında ekilen geççi (kışlık) çeşitlerde ise mayıs ayı itibarıyla hasatta sona doğru geliniyor." dedi. Aşçı, dönüm başına 3,5 ila 4 ton verim alındığını, toplam rekoltenin ise yaklaşık 80 bin tona ulaştığını kaydetti. Kışlık hasadın tamamlandığını, yazlık ürün hazırlıklarının başladığını dile getiren Aşçı, "Kavun ve karpuz fideleri örtü altına dikildi. Mayıs ayının ortalarından sonra ise açık alana dikilecek sebze çeşitlerimiz var." diye konuştu. Karnabaharın geniş bir pazara sahip olduğunu anlatan Aşçı, ürünlerin Türkiye'nin birçok bölgesine gönderildiğini belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nin tamamına sevkiyat yapılırken Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan'a da ihracat gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı. Bafra'nın Koşuköyü Mahallesi'nde üretim yapan çiftçi Ramazan Güvercin de kışlık hasadın sürdüğünü dile getirdi. Güvercin, hasadın mayıs sonu veya en geç haziran başında tamamlanmasını beklediklerini aktardı. Karnabaharın kilogramının tarlada 15 liradan satıldığını kaydeden Güvercin, ürünlerin İstanbul, Ankara, Konya başta olmak üzere birçok ile gönderildiğini, ayrıca Mersin'den de yoğun talep olduğunu belirtti. Ramazan Güvercin, 45 dönüm alanda karnabahar üretimi yaptıklarını vurgulayarak, yaz sezonunda karpuz, kavun ve kapya biber dikimine başlayacaklarını sözlerine ekledi. Kaynak: AA

