GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,370 TL
EURO
53,400 TL
STERLİN
61,839 TL
GRAM
6.806 TL
ÇEYREK
11.205 TL
YARIM
22.199 TL
CUMHURİYET
44.058 TL
KONYA Haberleri

Konya’daki cinayette yeni gelişme! Kayınpederini öldürmüştü

Konya’daki cinayette yeni gelişme! Kayınpederini öldürmüştü

Konya'da yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada karar açıklandı. Babasının ölümüne neden olan kayınpederini öldüren Ali M. Ö., mahkeme tarafından "haksız tahrik” ve "iyi hal” indirimi uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İŞ YERİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 4 Nisan'da kentte faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre galerici Osman U. ile kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman U., yanında bulunan tabancayla Mehmet Ö.'a ateş ederek ölümüne neden oldu.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Mehmet Ö.'ın oğlu Ali M. Ö., kayınpederi Osman U.'ın elindeki silahı aldı. Daha sonra aracına yönelen Osman U.'ın yeniden silah alıp saldırabileceğini düşündüğünü belirten Ali M. Ö., peşinden giderek kayınpederine ateş etti. Ağır yaralanan Osman U. da olay yerinde yaşamını yitirdi.

MAHKEMEDEN HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından dava, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasında savunma yapan Ali M. Ö., "Asıl fail Osman U.'dı. Ben sadece kendimi savundum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ceza verilmemesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ali M. Ö.'a önce "kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle ceza 14 yıla indirildi. Sanığın duruşmalardaki tutumu dikkate alınarak uygulanan iyi hal indirimi sonrası ceza 11 yıl 8 aya düşürüldü.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, Ali M. Ö.'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER