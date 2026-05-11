Konya’daki cinayette yeni gelişme! Kayınpederini öldürmüştü

Konya'da yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili davada karar açıklandı. Babasının ölümüne neden olan kayınpederini öldüren Ali M. Ö., mahkeme tarafından "haksız tahrik” ve "iyi hal” indirimi uygulanarak 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İŞ YERİNDE BAŞLAYAN TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, 4 Nisan'da kentte faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre galerici Osman U. ile kolonya imalatçısı olan dünürü Mehmet Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman U., yanında bulunan tabancayla Mehmet Ö.'a ateş ederek ölümüne neden oldu.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen Mehmet Ö.'ın oğlu Ali M. Ö., kayınpederi Osman U.'ın elindeki silahı aldı. Daha sonra aracına yönelen Osman U.'ın yeniden silah alıp saldırabileceğini düşündüğünü belirten Ali M. Ö., peşinden giderek kayınpederine ateş etti. Ağır yaralanan Osman U. da olay yerinde yaşamını yitirdi.

MAHKEMEDEN HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından dava, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasında savunma yapan Ali M. Ö., "Asıl fail Osman U.'dı. Ben sadece kendimi savundum” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek ceza verilmemesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ali M. Ö.'a önce "kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle ceza 14 yıla indirildi. Sanığın duruşmalardaki tutumu dikkate alınarak uygulanan iyi hal indirimi sonrası ceza 11 yıl 8 aya düşürüldü.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, Ali M. Ö.'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi