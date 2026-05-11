MEB’den okul yöneticilerine zorunlu eğitim: Tarihler açıklandı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde bulunan kurumlarda görev alacak yöneticiler ve yönetici adayları için hazırlanan “Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı“nın 16 Mayıs’ta başlaması bekleniyor. Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonuna bağlı olacak programa yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılması öngörülüyor.
MEB tarafından Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı bünyesine bağlı "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı"na katılım zorunlu hale getirildi. Program kapsamında 4-8 ders yılını dolduran yöneticiler, norm kadro fazlası yöneticiler, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar ile yöneticilik görevinden ayrıldıktan sonra yeniden görevlendirilecek kişiler eğitimlere katılacak.
İlk grup eğitimlerinin 16 Mayıs'ta başlayacağı ve 14 Haziran'da sona ereceği bildirildi.
20 FARKLI DERS 64 DERS SAATİ EĞİTİM VERİLECEK
Programın 2026–2027 eğitim-öğretim yılı başlamadan tamamlanması hedefleniyor. Eğitim içerikleri; "eğitim liderliği”, "yönetim ve koordinasyon”, "kültürel duyarlılık ve iş birliği”, "yönetsel etik ve değerler” ile "kişisel ve mesleki gelişim” başlıklarından oluşacak.
Eğitimlerin toplamda 20 farklı ders ve 64 ders saatinden oluşacağı belirtildi.
