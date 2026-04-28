Konya’da özel güvenlik görevlilerine KAAN eğitimi

Cumali Özer
Muhabir
Konya'da KAAN Projesi kapsamında üniversite ve öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim programları gerçekleştirildi. Programla, sahadaki güvenlik personelinin bilgi ve müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

KAAN PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİMLER BAŞLADI

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen eğitim faaliyetlerinde, güvenlik görevlilerine yönelik kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde; olaylara doğru ve hızlı müdahale, şüpheli durumların analiz edilmesi, etkili iletişim teknikleri ve kriz yönetimi gibi başlıklar ele alındı.

EMNİYET YETKİLİLERİNDEN ZİYARET

Eğitim programı öncesinde, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişleri Nasuh Arslan ve Hasan Fatih Anamur, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'i ziyaret etti. Görüşmede, il genelinde yürütülecek denetim ve eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

HEDEF DAHA ETKİN VE KOORDİNELİ MÜDAHALE

Gerçekleştirilen eğitimlerin, özellikle üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarında görev yapan özel güvenlik personelinin olaylara daha hızlı, etkili ve koordineli şekilde müdahale edebilmesini sağlamak amacıyla planlandığı ifade edildi. Programın, güvenlik hizmetlerinde kaliteyi artırması bekleniyor.

(Cumali Özer)

