YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2026 YKS oturum tarihleri ne zaman? TYT, AYT ve YDT sınav saatleri, süreleri ve tarihleri nelerdir?
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için 2026 YKS sürecinde geri sayım giderek hızlanıyor. Sınava hazırlanan adaylar bir yandan çalışma programlarını sürdürürken, diğer yandan “YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri, başlangıç saatleri ve süreleri de yeniden gündemin odağına yerleşti. Peki, 2026 YKS ne zaman gerçekleştirilecek?
2026 YKS heyecanı devam ederken adaylar, "Sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak. İşte ÖSYM YKS kapsamında TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri, sınav saatleri ve giriş belgelerine ilişkin tüm detaylar…
2026 YKS NE ZAMAN? OTURUM TARİHLERİ, SAATİ, SÜRESİ
TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika
AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika
YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
2026 YKS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav yeri giriş belgeleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılıyor.
