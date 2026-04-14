Karatay’da “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi’’ sürüyor

Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi”, ikinci oturumuyla devam etti. Evli çiftlere yönelik düzenlenen programın bu haftaki konuğu yazar Dr. Nazlı Özburun oldu.

Alanında uzman isimlerin katılımıyla sürdürülen akademi, çiftlere iletişim, aile yapısı ve yaşam becerileri üzerine eğitimler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aziziye Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Dr. Nazlı Özburun, "Evlilikte İletişim Sanatı” başlığıyla önemli bilgiler paylaştı.

ÖZBURUN: GERÇEK İLETİŞİM YARGISIZ DUYMAKTIR

Programda konuşan Dr. Nazlı Özburun, evlilikte sağlıklı iletişimin temelinde "yargısızca duymak” olduğunu vurguladı. Çoğu zaman insanların karşısındakini dinliyormuş gibi yaptığını belirten Özburun, bunun gerçek bir iletişim olmadığını söyledi.

"Gerçek iletişim, içimizdeki eleştirel sesi susturarak karşımızdakini yargısız bir şekilde duymaktan geçer” diyen Nazlı Özburun, iletişimde duyguların düşüncelerden daha belirleyici olduğuna dikkat çekti. Bireylerin duygularını fark etmesi, anlamlandırması ve doğru şekilde ifade etmesinin ilişkilerde büyük fark oluşturduğunu ifade eden Özburun, "İletişimde önemli olan ne söylediğinizden çok, hangi duyguyla söylediğinizdir.” dedi.

Etkili iletişimin kişinin önce kendisiyle kurduğu iletişimle başladığını kaydeden Özburun, duyguların doğru yönetilememesi halinde bireyleri olumsuz davranışlara sürükleyebileceğini belirtti. İlişkilerde güven duygusunun önemine de değinen Dr. Nazlı Özburun, çiftlerin birbirlerine asgari düzeyde güven duymalarının sağlıklı bir bağ kurmak için gerekli olduğunu vurguladı.

KAPSAMLI BİR EĞİTİM SÜRECİ SUNULUYOR

Akademi kapsamında evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik kapsamlı bir eğitim süreci yürütülüyor. Akademi programı; 24 Nisan'da Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber "Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik”, 8 Mayıs'ta yazar Abdülkerim Temizcan "Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi” ve 22 Mayıs'ta Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin "Dijital Dünyada Aile” başlıklarıyla devam edecek.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu