2026 DGS sınav başvuruları başladı mı? DGS sınavı ne zaman yapılacak?
Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavının ne zaman yapılacağı adaylar arasında merak konusu oldu. Peki, DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine tamamlayarak akademik yolculuklarını ileriye taşımak isteyen adaylar için 2026 DGS sürecinde sona yaklaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan güncel sınav takvimiyle birlikte adayların en çok merak ettiği başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Peki, DGS ne zaman yapılacak? DGS sınav başvuruları başladı mı? İşte detaylar...
DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen binlerce kişi DGS'ye hazırlanırken, başvuru süreci de belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, DGS başvuruları 15 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar için ise 11 Haziran tarihinde geç başvuru imkânı sunulacak.
DGS sınavı nasıl uygulanacak?
Sınav kapsamında adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan yetenek testi yöneltilecek. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavda, 50 sayısal ve 50 sözel soru yer alacak.
DGS sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimini göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
