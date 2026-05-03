Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde Miniklere özel eğlenceli etkinlikler

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde hafta sonu minikler için düzenlenen eğitici etkinliklerle çocuklar keyifli bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Selçuklu'nun önemli turizm lokasyonu olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde kelebeklerin renkli dünyasında ziyaretçiler ağırlanırken çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli etkinlikler de düzenleniyor. Avrupa'nın en büyük tropikal kelebek uçuş alanlarından biri olma özelliğine sahip olan bahçe, hafta sonu etkinlikleri ile minik ziyaretçilerin doğayla bağ kurmalarına katkı sağlıyor. Bahçe bünyesinde yer alan Doğa Eğitim Sınıfı'nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında çocuklar; boyama ve canlı tanıma etkinlikleri ile doğa eğitimlerine katılma fırsatı buluyor.

Etkinlik programında yer alan boyama atölyesinde çocuklar, doğanın renklerinden ilham alarak kendi çalışmalarını oluştururken; "Dal Böceği ile Tanışma" etkinliğinde doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan dal böceklerini yakından inceleme imkânı elde ediyor. Uzman biyologlar eşliğinde gerçekleştirilen doğa eğitimlerinde ise ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve canlıların yaşam döngüleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Başkan Pekyatırmacı: "Bahçemizde çocuklarımız için eğlenceli bir öğrenme deneyimi sunuyoruz"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Konya turizminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ahmet Pekyatırmacı, "Bahçemizde yıl boyunca yurt içinden ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyoruz. Artan ziyaretçi ilgisine paralel olarak minik misafirlerimiz için renkli, eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleyerek onlara eşsiz bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Çocuklarımız burada doğayla iç içe, huzurlu ve keyifli vakit geçirirken aynı zamanda kelebeklerin büyüleyici yaşam döngüsünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Bu özel atmosferi keşfetmeleri için tüm ziyaretçilerimizi ve çocuklarımızı bahçemize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

