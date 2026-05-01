Konya’da köpek dehşeti! 2 mahalle ayağa kalktı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bağlar ve Bardakçı mahallelerinde bir süredir küçükbaş hayvanlar ve tavuklar köpek saldırısına uğruyordu.
MAHALLELERDE ARTAN ENDİŞE
Yaklaşık 15 gündür köpeği takip eden vatandaşlar, saldırıları gerçekleştirenin başıboş bir kurt köpeği olduğunu öğrendi.
SALDIRILAR DEVAM EDİYOR
Konya'da ağıl ve kümeslere dadanan başıboş kurt köpeği, iki mahalleyi adeta nöbete dikti.
Sosyal medyadan yapılan çağrılar ve aramalara rağmen saldırgan köpek henüz bulunamadı.
VATANDAŞLAR NÖBETTE
Güvenlik kamerasına yakalanan köpeği bulabilmek için mahalle sakinlerinin nöbet tutacağı öğrenildi.
"GÖRENLER HABER VERSİN''
Bağlar Mahallesi muhtarı Mustafa Aygül konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda; DİKKAT Siyah kurt köpeği yanında bir de ufak köpek hayvanlara sürekli zarar veriyor koyunu kuzusu olanlar dikkat etsin köpeği görenler zabıtaya ya da belediyeye haber versinler'' ifadelerini kullandı.
