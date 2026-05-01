METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’da bu saat aralığına dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Konya yakınında 5 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'da bu saat aralığına dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 1 Mayıs Cuma (bugün) öğleden sonra saatlerinde başlaması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle vurgulanıyor.

Konya hava durumu verileri güncellendi: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Konya'da 1 Mayıs Cuma (bugün) öğleden sonra 15.00 ila 24.00'a kadar etkili olması beklenen sağnak yağış öncesinde uyarılar peş peşe yapılıyor. Yetkililer, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksamalarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Ani Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 22°.

Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Pazar Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

