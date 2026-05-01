GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,090 TL
EURO
52,927 TL
STERLİN
61,453 TL
GRAM
6.641 TL
ÇEYREK
10.947 TL
YARIM
21.741 TL
CUMHURİYET
42.870 TL
KONYA Haberleri

METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’da bu saat aralığına dikkat! Çok kuvvetli geliyor

- Güncelleme Tarihi:

Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında çok kuvvetli gelecek. Meteoroloji az önce duyurdu. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Konya yakınında 5 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'da bu saat aralığına dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 1 Mayıs Cuma (bugün) öğleden sonra saatlerinde başlaması ve akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle vurgulanıyor.

Konya hava durumu verileri güncellendi: Gök gürültülü sağanak geliyor!

Konya'da 1 Mayıs Cuma (bugün) öğleden sonra 15.00 ila 24.00'a kadar etkili olması beklenen sağnak yağış öncesinde uyarılar peş peşe yapılıyor. Yetkililer, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ulaşım aksamalarına karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini de hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Ani Şiddetli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 22°.

Yarın için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.

Pazar Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°.

Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Salı Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER