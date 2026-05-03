Konya’daki film gibi kuyumcu soygunu kamerada!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da kar maskeli 4 şüpheli, kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çaldı. Kaçarken motosikletleriyle çarpışarak kaza yapan ve altınların bir kısmını yola savuran şüphelilerden 2'si, polisin takibi sonucu Adana girişinde yakalandı. Çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide odunların altına gizlenmiş halde bulundu.

5 MİLYON LİRA VE 1 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Olay, sabah saat 05.37 sıralarında Ereğli  ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İş yerine 2 motosikletle gelen kar maskeli 4 şüpheli içeri girdi. Şüpheliler, iş yerinin vitrininde bulunan yaklaşık 1 kilogram ziynet eşyası ile 5 milyon TL nakit parayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.


Hırsızlığın ardından kaçışa geçen şüphelilerin kullandığı iki motosiklet, Yunus Emre Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu çalınan altınların bir kısmı yola savrulurken, şüpheliler motosikletleri bırakarak olay yerinden kaçtı.

SUÇ MAKİNELERİ ADANA GİRİŞİNDE YAKALANDI 

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde, olaya karışan şüphelilerden 7 ayrı suç kaydı bulunan D. A. K. (17) ve 24 ayrı suç kaydı bulunan D. Ç. (23), Adana girişinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN ALTINLAR ODUNLARIN ALTINDAN ÇIKTI 

Polis ekiplerinin olay yeri çevresinde ve kaçış güzergahlarında yaptığı kamera incelemeleri ile detaylı aramalar sonucunda; olayda kullanılan motosikletlerden biri ile şüphelilere ait iki kask ve eldiven ele geçirildi. İş yerinden çalınan altın ve paralar ise boş bir arazide, üzeri odunlarla kapatılarak gizlenmiş vaziyette bulundu.

İŞTE O ANLAR;

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen altın ve paralar, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, olaya karışan ve firari durumda olan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

