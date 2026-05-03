Ereğli’deki kuyumcu soygununda altınlar teslim edildi!

Cumali Özer
Muhabir
Ereğli'de sabah saatlerinde meydana gelen kuyumcu soygununun ardından emniyet ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu çalınan altınlar iş yeri sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.

Olayı duyar duymaz harekete geçen Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması, kısa sürede sonuç verdi. Şüphelilerden iki kişi yakalanırken, diğer iki zanlının yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

İş yeri sahibi, yaşanan olayın ardından basına yaptığı kısa açıklamada emniyet güçlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması, Konya İl Emniyet ekiplerinin koordineli çalışmaları takdire şayan. Saatlerdir gerekeni yapıyorlar. İki şahıs yakalandı, diğer iki şahsın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Benim şu anda herhangi bir zararım yok. Tüm altınlar tekrar bana teslim edildi. Bu sebepten dolayı emniyetimize ve tüm güvenlik birimlerimize çok teşekkür ediyorum.”

Yaşanan olayda emniyet birimlerinin anında müdahalesi ve sıkı takibi, olası daha büyük bir mağduriyetin önüne geçerken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

(Cumali Özer)

