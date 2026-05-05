iPhone 18 Pro modellerinin beklenen fiyatları ortaya çıktı!
Artan bellek maliyetleri Android telefonların fiyatlarını yükseltirken Apple’ın, yeni iPhone 18 Pro serisinde agresif bir fiyatlandırma stratejisi uygulayarak başlangıç fiyatlarını sabit tutması bekleniyor.
Yapay zeka talebi ve arz kısıtlamaları, bellek maliyetlerini artırarak birçok Android üreticisini cihazlarına zam yapmaya mecbur bıraktı.
Ancak analist Jeff Pu'nun yayınladığı yeni bir rapora göre Apple, bu sonbaharda piyasaya süreceği iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde sektöre kıyasla agresif bir fiyatlandırma stratejisi izleyecek.
iPHONE 18 PRO BAŞLANGIÇ FİYATLARI SABİT KALABİLİR
Sektör trendlerinin dışına çıkması beklenen teknoloji devinin, yeni cihazlarının temel modellerindeki fiyatları geçen yılla aynı seviyede tutacağı öngörülüyor.
Bu beklentiler doğrultusunda iPhone 18 Pro modelinin 1.099 dolar, iPhone 18 Pro Max versiyonunun ise 1.199 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alması bekleniyor.
YÜKSEK DEPOLAMA KAPASİTESİNE ZAM GELEBİLİR
Apple'ın en uygun fiyatlı versiyonların etiketini korurken, kar marjındaki ciddi düşüşleri engellemek adına daha yüksek depolama alanına sahip modellerde fiyat artışına gidebileceği belirtiliyor.
Uzmanlara göre şirketin izleyeceği bu fiyat politikası, zamlanan Android cihazlar karşısında iPhone'un pazar payını büyütmesine büyük bir katkı sağlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”