İletişimde yeni dönem: 5G’ye geçiş yarın törenle ilan edilecek

- Güncelleme Tarihi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenecek törenle Türkiye’nin 5G dönemine resmen geçişini ilan edecek. Yeni teknoloji 81 ilde kademeli olarak hizmete sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirterek, 5G'ye geçiş sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe geldiğini vurgulayarak 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin bugün 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını ifade etti.

5G dönemi resmen başlıyor

Uraloğlu, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişinin resmen ilan edileceğini belirterek, "1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. İki yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz” dedi.

5G ile birlikte iletişim hızının artacağını kaydeden Uraloğlu, bu dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, "Yeni teknolojiyle birlikte; akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak” diye konuştu. 

Kaynak: Haber Merkezi

