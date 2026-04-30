Linux 486 işlemcilere veda ediyor

Teknoloji dünyasında sadakatiyle bilinen ve en eski donanımlara bile hayat vermeye devam eden Linux cephesinden tarihi bir karar geldi. Linux geliştiricileri, artık antika değerindeki 486 işlemci mimarisine verdikleri desteği resmi olarak sonlandırmak için ilk adımlarını attı...

İşletim sisteminin mimarı Torvalds, bu kararın arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor. Torvalds, bu kadar eski bir donanımı desteklemeye devam etmek için gerçek hiçbir neden kalmadığını belirterek, modern çekirdek geliştirmelerinin önündeki yükü hafifletmek istediklerini vurguladı. 1989 yılında piyasaya sürülen ve bilgisayar dünyasında bir dönüm noktası olan i486 işlemciler, artık modern yazılım standartlarının ve güvenlik gereksinimlerinin çok gerisinde kalmış durumda.

Bu hamle, Linux çekirdeğinin temizlenmesi ve daha güncel mimarilere odaklanılması sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Geliştiriciler, neredeyse hiç kimsenin aktif olarak kullanmadığı bu antika donanımlar için kod yazmanın ve bakım yapmanın gereksiz bir zaman kaybı olduğu konusunda hemfikirler. Müze raflarındaki yerini çoktan almış olan 486 serisi için bu karar dijital dünyadaki son resmi bağın da kopması anlamına geliyor. En önemlisi eski teknolojilerin neden olduğu güvenlik riskleri ortadan kaldırılmış olacak.

