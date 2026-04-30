WhatsApp Plus aboneliği testte

Dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, kullanıcı alışkanlıklarını değiştirebilecek yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket WhatsApp plus adı verilen ücretli abonelik sistemini test etmeye başladı.

Yeni modelde, sunulan özelliklerin büyük ölçüde işlevsel değil, görsel ağırlıklı olması ön plana çıktı. Kullanıcılar abonelik kapsamında uygulama temasını değiştirebilecek, özel ikonlar ve zil sesleri kullanabilecek, ayrıca sohbet ekranlarını kişiselleştirebilecek. Öte yandan bazı küçük kullanım kolaylıkları da pakete dahil. Örneğin kullanıcılar, önemli konuşmaları daha kolay takip edebilmek için sabitlenmiş sohbet sayısını ciddi ölçüde artırabilecek.

WhatsApp'ın temel özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek

Ancak şirketin en net mesajı WhatsApp'ın temel özellikleri ücretsiz kalmaya devam edecek. Yani mesajlaşma, arama ve günlük kullanım alışkanlıkları bu değişimden etkilenmeyecek.

Bu adım, Meta'nın uygulama içi gelir modellerini çeşitlendirme stratejisinin bir parçası. Reklam ve işletme hizmetlerinden elde edilen gelirlerin yanı sıra, doğrudan kullanıcıdan ücret alma modeli de test edilmeye başlanmış durumda.

Henüz sınırlı bir kullanıcı grubuyla denenen sistemin ne zaman geniş çapta sunulacağı ise belirsizliğini koruyor. Ancak teknoloji dünyasında bu gelişme, ücretsiz uygulamaların yavaş yavaş ücretli özelliklere yönelmesi tartışmasını yeniden ortaya çıkarmış durumda.

