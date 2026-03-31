Türk Telekom 50 GB internet hediyesi nasıl alınır? Türk Telekom 50 GB internet kimler için?

Türkiye'de 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte operatörler de kullanıcılarına özel kampanyalar başlattı. Bu kapsamda, Türk Telekom ve Turkcell mevcut abonelerine hediye internet fırsatları sunuyor.
Türk Telekom kullanıcıları 50 GB ücretsiz internet kazanabilirken, Turkcell kullanıcıları mevcut internet paketlerinin tam 5 katı kadar ek internet elde edebiliyor. Peki bu kampanyalardan nasıl yararlanabilirsiniz? Gelin adım adım bakalım.
Türk Telekom 50 GB hediye internet nasıl alınır?
Türk Telekom'un 5G'ye özel sunduğu 50 GB hediye internetten faydalanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Türk Telekom mobil uygulamasını telefonunuza indirin.
Uygulamayı açıp alt menüde yer alan Mağaza sekmesine girin.
Paketler bölümüne dokunun.
Listede bulunan "5G Hediye 50 GB” paketini seçin.
Sözleşmeyi onaylayarak paketi ücretsiz şekilde aktif edin.
Turkcell 5 katı internet nasıl alınır?
Turkcell kullanıcıları ise ekstra internet kazanmak için uygulama indirmek zorunda değil.
Yapmanız gereken oldukça basit:
Telefonunuzun mesajlar (SMS) bölümünü açın.
Yeni mesaj oluşturup 5KAT yazın.
Mesajı 2200 numarasına gönderin.
Bu işlemin ardından mevcut internet paketinizin 5 katı kadar ek internet hattınıza tanımlanacaktır.
