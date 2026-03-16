Gizlilik artık hayal oluyor

​Harvardlı iki öğrencinin yaptığı bu son çalışma, aslında akıllı gözlüklerin ne kadar korkutucu bir gözetleme aracına dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.

Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüklerini alan bu gençler, üzerine öyle bir yazılım eklemişler ki yolda yanınızdan geçen herhangi bir yabancının kim olduğunu saniyeler içinde bulabiliyorlar.

Gözlükteki kamera karşıdaki kişinin yüzünü gizlice tarıyor, ardından bu görüntü internetteki devasa yüz tanıma veritabanlarına gönderiliyor ve sonuçlar Bluetooth üzerinden anında saldırganın telefonuna düşüyor.

İşin en ürkütücü kısmı ise ulaşılan bilgilerin sadece isimle sınırlı kalmaması. Sistem o kadar hızlı çalışıyor ki, karşınızdaki kişi size daha "merhaba" bile demeden sizin ev adresinizi, telefon numaranızı, akrabalarınızın kim olduğunu ve hatta nerede çalıştığınızı telefon ekranından görebiliyor.

Eskiden sokakta yürürken sahip olduğumuz o "yabancılar arasında kaybolma" lüksü, bu tip cihazlar yaygınlaştıkça tamamen tarih olacak gibi duruyor. Üstelik bunu yapanlar sadece iki üniversite öğrencisiyken, kötü niyetli grupların veya dolandırıcıların bu teknolojiyi neler için kullanabileceğini düşünmek bile insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Kısacası, teknoloji bize müthiş bir kolaylık sunarken, mahremiyetimizi de sessiz sedasız elimizden alıp götürüyor.

