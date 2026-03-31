GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,532 TL
EURO
51,238 TL
STERLİN
58,898 TL
GRAM
6.732 TL
ÇEYREK
11.720 TL
YARIM
23.171 TL
CUMHURİYET
45.467 TL
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

- Güncelleme Tarihi:

Turkcell 5G internet hediyesi nasıl alınır? Turkcell’den 5KAT bedava internet hediyesi
Turkcell, 5G lansmanına özel başlattığı kampanya ile kullanıcılarına bedava internet fırsatı sunuyor. “5KAT” yazıp 2200’a SMS gönderen aboneler, mevcut internet paketlerinin 5 katı kadar ücretsiz internet kazanabiliyor. Peki Turkcell 5 kat internet kampanyası nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? İşte detaylar…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından 5G altyapısı Türkiye genelinde aktif hale getirildi.

TURKCELL 5 KAT İNTERNET NASIL ALINIR?

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi sayesinde kullanıcılar, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek hızda veri indirme ve yükleme imkanına kavuşacak.  Uzmanlara göre 5G, yalnızca bireysel kullanıcıları değil; sağlık, ulaşım, sanayi ve savunma gibi birçok sektörü de doğrudan etkileyecek. 

TURKCELL 5 KAT İNTERNET GERÇEK Mİ?

5G'nin başlamasıyla birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren mobil operatörler de çeşitli kampanyalar duyurdu. Kullanıcıların yeni teknolojiye geçişini hızlandırmayı hedefleyen şirketler, ücretsiz internet paketleriyle dikkat çekiyor.  Özellikle genç kullanıcılar ve yoğun internet tüketen aboneler için hazırlanan kampanyalar, kısa sürede büyük ilgi gördü. 

TURKCELL 5 KAT İNTERNET KAMPANYASI NEDİR?

Turkcell'den 5 Kat İnternet Kampanyası Türkiye'nin önde gelen operatörlerinden Turkcell, 5G'ye geçiş sürecinde kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Turkcell aboneleri, "5KAT” yazıp 2200'a SMS göndererek mevcut internet paketlerinin 5 katı kadar ek interneti ücretsiz olarak alabiliyor.  Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya, özellikle yüksek veri tüketimi olan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
