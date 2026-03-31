Turkcell 5G internet hediyesi nasıl alınır? Turkcell’den 5KAT bedava internet hediyesi

Turkcell, 5G lansmanına özel başlattığı kampanya ile kullanıcılarına bedava internet fırsatı sunuyor. “5KAT” yazıp 2200’a SMS gönderen aboneler, mevcut internet paketlerinin 5 katı kadar ücretsiz internet kazanabiliyor. Peki Turkcell 5 kat internet kampanyası nasıl alınır, başvuru nereden yapılır? İşte detaylar…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) koordinasyonunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından 5G altyapısı Türkiye genelinde aktif hale getirildi.

TURKCELL 5 KAT İNTERNET NASIL ALINIR?

Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi sayesinde kullanıcılar, önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek hızda veri indirme ve yükleme imkanına kavuşacak. Uzmanlara göre 5G, yalnızca bireysel kullanıcıları değil; sağlık, ulaşım, sanayi ve savunma gibi birçok sektörü de doğrudan etkileyecek.

TURKCELL 5 KAT İNTERNET GERÇEK Mİ?

5G'nin başlamasıyla birlikte Türkiye'de faaliyet gösteren mobil operatörler de çeşitli kampanyalar duyurdu. Kullanıcıların yeni teknolojiye geçişini hızlandırmayı hedefleyen şirketler, ücretsiz internet paketleriyle dikkat çekiyor. Özellikle genç kullanıcılar ve yoğun internet tüketen aboneler için hazırlanan kampanyalar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

TURKCELL 5 KAT İNTERNET KAMPANYASI NEDİR?

Turkcell'den 5 Kat İnternet Kampanyası Türkiye'nin önde gelen operatörlerinden Turkcell, 5G'ye geçiş sürecinde kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Turkcell aboneleri, "5KAT” yazıp 2200'a SMS göndererek mevcut internet paketlerinin 5 katı kadar ek interneti ücretsiz olarak alabiliyor. Sınırlı süreyle geçerli olan kampanya, özellikle yüksek veri tüketimi olan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi