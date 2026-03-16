GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,47
EURO
51,50
STERLİN
59,46
GRAM
7.254,69
ÇEYREK
11.971,70
YARIM ALTIN
23.863,59
CUMHURİYET ALTINI
47.524,02
BİLİM VE TEKNOLOJİ Haberleri

SSD fiyatlarında kötü haber NAND krizi büyüyor

- Güncelleme Tarihi:

SSD fiyatlarında kötü haber NAND krizi büyüyor

Eğer bu aralar sistem toplama veya bir SSD yükseltmesi yapma planınız varsa, elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Görünen o ki, depolama dünyasında işler iyice karışmaya başlıyor. Son raporlara göre, NAND flash bellek fiyatlarındaki artış artık "kontrolden çıkmış" durumda.

Üreticiler (Samsung, SK hynix ve Micron gibi) geçtiğimiz dönemlerde piyasada çok fazla ürün olduğu için kar edemiyorlardı. Çözüm olarak üretimi bilerek kıstılar. Ancak bu kısıntı, yapay zeka çılgınlığıyla birleşince işin rengi değişti.

Veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri devasa depolama alanlarına ihtiyaç duyuyor. Üreticiler de daha çok kar ettikleri bu kurumsal alana yönelince, biz son kullanıcılara kalan dilim küçüldü.
Raporlar, mobil cihazlar ve SSD'lerde kullanılan bellek fiyatlarının bazı segmentlerde %70 ile %100 arasında arttığını gösteriyor. Hatta Samsung'un fiyatları üst üste iki çeyrek boyunca ciddi oranlarda artırdığı konuşuluyor.

Kötü haber şu ki, bu durum sadece bilgisayar parçalarını değil, akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar her şeyi etkileyecek. Çünkü artık buzdolaplarından televizyonlara kadar her cihazın içinde bir çeşit bellek çipi var. Uzmanlar, bu fiyat artışlarının 2026'ya kadar, hatta belki daha sonrasına kadar sürebileceğini öngörüyor.

Kısacası: "Eskiden SSD'ler ne ucuzdu" dediğimiz günlere geri dönüyoruz gibi görünüyor. Fiyatlar henüz tam anlamıyla raflara yansımamışken (eski stoklar bitmeden) ihtiyacınızı gidermek mantıklı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
