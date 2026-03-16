SSD fiyatlarında kötü haber NAND krizi büyüyor

Eğer bu aralar sistem toplama veya bir SSD yükseltmesi yapma planınız varsa, elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Görünen o ki, depolama dünyasında işler iyice karışmaya başlıyor. Son raporlara göre, NAND flash bellek fiyatlarındaki artış artık "kontrolden çıkmış" durumda.

Üreticiler (Samsung, SK hynix ve Micron gibi) geçtiğimiz dönemlerde piyasada çok fazla ürün olduğu için kar edemiyorlardı. Çözüm olarak üretimi bilerek kıstılar. Ancak bu kısıntı, yapay zeka çılgınlığıyla birleşince işin rengi değişti.

Veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri devasa depolama alanlarına ihtiyaç duyuyor. Üreticiler de daha çok kar ettikleri bu kurumsal alana yönelince, biz son kullanıcılara kalan dilim küçüldü.

Raporlar, mobil cihazlar ve SSD'lerde kullanılan bellek fiyatlarının bazı segmentlerde %70 ile %100 arasında arttığını gösteriyor. Hatta Samsung'un fiyatları üst üste iki çeyrek boyunca ciddi oranlarda artırdığı konuşuluyor.

Kötü haber şu ki, bu durum sadece bilgisayar parçalarını değil, akıllı telefonlardan ev aletlerine kadar her şeyi etkileyecek. Çünkü artık buzdolaplarından televizyonlara kadar her cihazın içinde bir çeşit bellek çipi var. Uzmanlar, bu fiyat artışlarının 2026'ya kadar, hatta belki daha sonrasına kadar sürebileceğini öngörüyor.

Kısacası: "Eskiden SSD'ler ne ucuzdu" dediğimiz günlere geri dönüyoruz gibi görünüyor. Fiyatlar henüz tam anlamıyla raflara yansımamışken (eski stoklar bitmeden) ihtiyacınızı gidermek mantıklı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi