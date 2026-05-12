Konya’da mevsimlik işçilerin ücretleri belli oldu!
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda tarım sezonunun başlamasıyla birlikte mevsimlik işçiler de yola çıkmaya başladı.
Peyderpey Konya'ya gelmeye başladılar!
Her yıl olduğu gibi bu yıl da başta Şanlıurfa ve Adana olmak üzere birçok ilden binlerce tarım işçisi, fide ekimi, sulama, ilaçlama, çapa ve hasat için peyderpey Konya'ya geliyorlar.
Mevsimlik işçilerin ücretleri belli oldu
Özellikle pancar ve fasulye üretiminin yoğun olduğu bölgelerde çapa, yolum ve toplama işlerinde görev alacak mevsimlik işçilerin 2026 sezonu ücret fiyatları netleşti.
Pancar çapası 4 bin TL'den başlıyor!
2026 sezonunda Konya Ovası'nda çalışacak mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri belli olurken, pancar çapası dönüm taban fiyatı ortalama 4 bin TL, fasulye çapa fiyatı ortalama 2 bin 500 TL, fasulye yolum (toplama) fiyatı ortalama 2 bin 500 TL ve boru ile taş toplama yevmiyesi ise ortalama 2 bin TL.
