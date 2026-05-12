Konya’nın raporu çıktı! Bin 15 yaralı 3 ölü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nca Nisan Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde nisan ayında toplam bin 487 kaza meydana gelirken, bunlardan 712'si ölümlü-yaralamalı, 775'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, bin 15 kişi yaralandı.
Konya'da bu yılın ilk 4 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 387 ölümlü-yaralamalı, 3 bin 217 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 593 kişi yaralandı.
