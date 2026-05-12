Konya’da yollar tek tek yenileniyor! Sezonun ilk asfaltı döküldü

Selçuklu Belediyesi 2026 asfalt sezonunu Sancak Mahallesi'nde başlattı. Taşer ve Soytürk Sokağı'nın bağlantı noktasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 900 ton asfalt çalışması yapıldı.
Hayata geçirilen asfalt çalışmasının, yapımında sona gelinen Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin ulaşımını rahatlatması açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan tesisin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşların merkeze daha güvenli ve konforlu şekilde ulaşım sağlaması planlanıyor.
Başkan Pekyatırmacı; "Selçuklumuzun altyapısını güçlendiriyoruz”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklumuzun altyapısını daha modern, güçlü ve konforlu hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bahar döneminin gelişiyle birlikte asfalt faaliyetlerimize Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte daha da hız kazandıracağız inşallah. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları bir bir hayata geçirirken, ilçemizin gelişen yapısına uygun şekilde yol ve asfalt çalışmalarımıza da gece gündüz demeden, büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Yeni asfalt sezonumuzun Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyor, özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
