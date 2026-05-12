Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'daki bir belediye duyurdu! Personel alımı yapılacak

Karatay Belediyesi iştiraki olan Konya Karatay İnşaat, Temizlik, Sağlık, Reklam ve Turizm AŞ., 2026 yılı personel alımı kapsamında 25 yeni işçi istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular 12 Mayıs'ta başladı ve 14 Mayıs tarihinde sona erecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yayınlanan ilana göre farklı alanlarda toplam 25 personel alınacak. Kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Şoför: 2 kişi
Şoför (Kovalı araç): 2 kişi
Kamyon şoförü: 3 kişi
Ekskavatör operatörü: 1 kişi
Loder operatörü: 1 kişi
Forklift operatörü: 1 kişi
Beko loader operatörü: 2 kişi
Freze operatörü: 1 kişi
Silindir operatörü: 1 kişi
Asfalt plent operatörü: 1 kişi
Çöp kamyonu şoförü: 8 kişi
Kepçe operatörü: 2 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca adayların 23 ile 45 yaş aralığında olması ve başvuru tarihi itibarıyla 46 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

Görevini yapmasına engel olacak akıl hastalığı veya kronik rahatsızlığı bulunmayan adayların bu durumu sağlık raporuyla belgelemeleri istenecek.

İlanda, adayların belirli suçlardan hüküm giymemiş olması gerektiği belirtildi. Devlet güvenliğine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık ve kaçakçılık gibi suçlardan mahkumiyeti bulunan kişiler başvuru yapamayacak.

Ayrıca cinsel suçlar, uyuşturucu ticareti, tefecilik ve örgütlü suçlarla ilgili ceza alan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Bunun yanında tehlikeli ve ağır işlerde çalışabilecek yeterliliğe sahip olmaları da şartlar arasında yer aldı.

Arazi çalışmalarına ve vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak da aranan kriterler arasında bulunuyor. Erkek adayların ise askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Personel alımına başvurmak isteyen adaylar, 12-14 Mayıs tarihleri arasında belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilere Karatay Belediyesi Resmi İnternet Sitesi
 üzerinden ulaşılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 14 MAYIS

Yetkililer, başvuru yapmak isteyen adayların işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Başvurular 14 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

(Meltem Aslan)

