Konya’da kilosu 1000 TL’yi geçti! Bir bulan bir daha arıyor

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen domalan mantarı, bu yıl Konya'da yüzleri güldürdü. Özellikle ilkbahar yağışlarının bol olması nedeniyle domalan mantarında verim arttı.

Araya araya buluyorlar!

Başta Konya olmak üzere Aksaray ve Karaman çevresinde görülen domalan mantarı için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde arazilere çıkıyor. Ellerinde değneklerle otlak alanları gezen vatandaşlar, toprağın altında yetişen mantarı bulabilmek için uzun süre arama yapıyor.

Kilosu 1000 TL'yi geçiyor!

Trüf mantarı türleri arasında gösterilen ve nadir bulunması nedeniyle yüksek fiyatlara satılan domalan mantarı, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Bahar yağışlarının bol olmasıyla birlikte özellikle Konya kırsalında domalan mantarında ciddi artış yaşanırken, kilosu 1000 TL'nin üzerine çıktı.

Kilolarca buldu!

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi'nde domalan mantarı arayan bir vatandaş, saatler süren çalışmanın ardından kilolarca mantar topladı.

Domalan mantarı nedir?

Domalan mantarı; 6–10 cm çapında, küre şeklinde, üst kısmı hafif basık ve dalgalı yapıdadır. Genellikle patates yumrusuna benzer. Yüzeyi düz ya da yer yer pürüzlüdür, geniş oluklara ayrılmış yapısıyla dikkat çeker. Rengi kırmızımsı-soluk kahverengiden sarımsı veya gül rengine kadar değişiklik gösterebilir. Dış yüzeyini saran ekzoperidyum tabakası 1–2 mm kalınlığındadır ve kolayca soyulabilir.

Toprağın hemen altında yetişen bu mantar, ilkbaharda yağmurların ardından kuruyan kumlu topraklarda ortaya çıkar. Yüzeyde oluşan küçük çatlaklar, mantarın yerini belli eder. Konya, Karaman, Şanlıurfa ve çevresinde genellikle "kumi" otu ile mikorizal bir yaşam sürer.

Kaynak: Haber Merkezi

