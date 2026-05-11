Konyalı gençler “Genç Seyyah’’ projesiyle İstanbul’u yakından tanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 11. sınıf öğrencilerine yönelik yürüttüğü "Genç Seyyah” projesi kapsamında gençler, Yüksek Hızlı Tren ile günübirlik İstanbul gezisine katılarak tarihi ve kültürel mekânları yakından tanıma fırsatı buluyor. Proje sayesinde öğrenciler hem eğlenceli bir yolculuk deneyimi yaşıyor hem de İstanbul'un tarihi atmosferini keşfediyor.

YHT YOLCULUĞU EĞLENCEYE DÖNÜŞÜYOR

Genç Seyyah projesi çerçevesinde gerçekleştirilen Yüksek Hızlı Tren yolculukları, öğrenciler için unutulmaz anlara sahne oluyor. Yolculuk boyunca düzenlenen canlı müzik performansları, ritim oyunları, yarışmalar ve ödüllü etkinliklerle gençler keyifli vakit geçirirken sosyalleşme imkânı da buluyor. Renkli görüntülerin oluştuğu seyahat süreci, öğrenciler için farklı bir deneyim sunuyor.

TARİHİ VE TURİSTİK NOKTALAR ZİYARET EDİLİYOR

Program kapsamında İstanbul'un önemli tarihi ve turistik mekânlarını ziyaret eden öğrenciler; Büyük Çamlıca Camii, Gülhane Parkı, Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Meydanı'nı geziyor. Gençler ayrıca tekneyle gerçekleştirilen boğaz turunda İstanbul'un eşsiz manzarasını ve köklü tarihini yakından görme fırsatı elde ediyor.

BAŞKAN ALTAY: "25 BİN 900 ÖĞRENCİMİZİ İSTANBUL'A GETİRİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında daha önce 125 bin öğrencinin İstanbul'a götürüldüğünü belirterek, bu yıl da 11. sınıf öğrencilerinin tamamını kapsayan programın sürdüğünü söyledi. Altay, "Bu yıl 25 bin 900 öğrencimizi İstanbul'a getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 14 bin gencimiz Konya'dan İstanbul'a seyahat etti. Projeye katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projeye katılan öğrenciler ise İstanbul'un tarih ve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirterek, organizasyondan dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(Bekir Turan)