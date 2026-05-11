Konya’daki bir mahalle seçime gidiyor!

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde yeni muhtarın belirleneceği seçim için geri sayım başladı. Mahallede seçim atmosferi giderek yoğunlaşırken adaylar da çalışmalarını hızlandırdı.

SEÇİM 7 HAZİRAN 2026'DA YAPILACAK

12 bin 942 seçmenin bulunduğu mahallede vatandaşlar, 7 Haziran 2026 tarihinde sandık başına giderek yeni muhtarlarını seçecek. Seçim günü yaklaşırken mahalle genelinde hareketlilik dikkat çekiyor.

KADİR KAĞNICIOĞLU ADAYLIĞINI DUYURDU

Seçim sürecinde öne çıkan isimlerden biri de Konya Pastacılar Odası Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu oldu. Kağnıcıoğlu, hazırladığı afişler ve projelerle adaylığını kamuoyuna duyurdu.

"SİZİN SESİNİZ, SİZİN MUHTARINIZ” SLOGANI

Kağnıcıoğlu, seçim çalışmalarında "Mahallemiz için hep birlikte”, "Şeffaf, ulaşılabilir ve çözüm odaklı” ve "Daha güzel, daha yaşanılır bir Feritpaşa için” mesajlarını öne çıkardı. "Sizin sesiniz, sizin muhtarınız” sloganını kullanan aday, mahalle sakinleriyle birebir temas kurmayı sürdürüyor.

YAŞAR BARIŞIK'IN VEFATI SONRASI SÜREÇ BAŞLADI

Feritpaşa Mahallesi'nde seçim süreci, eski muhtar Yaşar Barışık'ın 2025 yılı Ekim ayında hayatını kaybetmesinin ardından başladı. Emekli Almanca öğretmeni olan Barışık, hem muhtarlık görevi hem de Konya tarihine yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu.

40 YILLIK TARİH ARŞİVİYLE HATIRLANIYOR

1985'li yıllardan itibaren Konya'nın eski fotoğraflarını toplamaya başlayan Yaşar Barışık, özellikle Sille tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyordu. 1830'lu yıllara uzanan fotoğraf arşiviyle şehrin hafızasına önemli katkılar sunan Barışık, gençlere tarih bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyordu.

(Ali Asım Erdem)