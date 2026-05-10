Konya’da korkutan anlar! Park halindeki motosiklet alev aldı

Olay, Selçuklu ilçesinde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halinde bulunan motosiklette egzozdan kaynaklı bir yangın çıktı. Kısa sürede fark edilen alevlere çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.
Yangın söndürüldü
Vatandaşların yangın tüpü ve suyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin de desteğiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Olayda yaralanma yaşanmazken, motosiklette maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin netleşmesi için inceleme başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)