Konya’da tam 589 milyonluk destek! Hesaplara aktarılıyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya’daki üretici ve yetiştiricilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve hayvancılık alanında sağlanan desteklerle birlikte toplam 589 milyon 636 bin 432 liralık ödeme yapılacağı açıklandı.

Küçükbaş yetiştiricilerine büyük destek

Yapılan açıklamaya göre küçükbaş hayvancılık desteği kapsamında kuzu ve oğlak yetiştiriciliği yapan 7 bin 259 yetiştiriciye toplam 566 milyon 806 bin 830 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Hayvan hastalıkları tazminatı da ödenecek

Hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında ise 42 yetiştiriciye toplam 10 milyon 15 bin 526 lira destek ödemesi yapılacak. 2025 yılı lisanslı depoculuk desteklemeleri kapsamında da 2 bin 956 üreticiye toplam 12 milyon 814 bin 76 lira ödeme aktarılacak.

Toplam destek 589 milyon lirayı aştı

Konya genelinde toplam 10 bin 257 üretici ve yetiştiriciye yapılacak destek ödemesinin toplam tutarının 589 milyon 636 bin 432 lira 3 kuruş olduğu bildirildi.

Yetkililer, üretim yapan çiftçi ve yetiştiricilere yönelik desteklerin tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek tüm üreticilere ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

(Cumali Özer)