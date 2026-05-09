Özgür Özel’den gazeteciye hakaret! “Mikrop mikropluğunu yapacak’’
Türkiye Basın Federasyonu, Özgür Özel’in gazeteci Sinan Burhan hakkında kullandığı ifadelerle ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Federasyon, kullanılan söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek siyaset kurumunu daha sağduyulu bir dil kullanmaya davet etti.

"Kullanılan ifadeler talihsiz”

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, Özgür Özel'in bir televizyon programında Sinan Burhan hakkında kullandığı "mikrop mikropluğunu yapacak” sözlerinin son derece talihsiz olduğu ifade edildi.

Açıklamada, demokratik toplumlarda gazetecilerin eleştirilebileceği ancak eleştiri sınırlarının hakaret ve hedef göstermeye dönüşmemesi gerektiği vurgulandı.

"Basın özgürlüğüyle bağdaşmıyor”

Türkiye Basın Federasyonu açıklamasında, fikir ve değerlendirmelere karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasının basın özgürlüğü ve demokratik siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

Gazetecilere yönelik baskı, hakaret ve ayrıştırıcı söylemlerin hangi kesimden gelirse gelsin kabul edilemeyeceği ifade edilirken, siyaset kurumunun toplumsal gerilimi artırmak yerine eleştiri kültürünü güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.

"Ciddi bir çelişki oluşturuyor”

Açıklamada ayrıca, her fırsatta basın özgürlüğü ve demokrasi vurgusu yapan bir siyasi anlayışın gazetecilere yönelik bu tür ifadeler kullanmasının ciddi bir çelişki oluşturduğu savunuldu.

Federasyon, basının susturulmasına, medya kuruluşlarının tehdit edilmesine ve farklı görüşteki gazetecilerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.

Siyasetçilere çağrı yapıldı

Türkiye Basın Federasyonu, açıklamasının sonunda medya mensuplarına yönelik küçültücü ve dışlayıcı söylemleri kınadıklarını ifade ederek tüm siyasetçileri daha sorumlu ve sağduyulu bir dil kullanmaya davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi

