Sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Van’ın Muradiye ilçesinde okul çıkışı 5 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk, çevredeki bir servis şoförünün müdahalesi sayesinde son anda kurtarıldı.

Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu çözüm beklemeye devam ediyor. Sokak köpekleri zaman zaman ciddi güvenlik riski oluşturuyor.

Yaşanan saldırılarda çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın zarar gördüğü olaylar dikkat çekiyor.

Bir diğer vaka Van'da meydana geldi.

5 BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI

Dün saat 16.30 sıralarında Muradiye ilçesi Gönderme Mahallesi'nde okuldan çıktıktan sonra evine gitmek üzere yola koyulan 11 yaşındaki Y.A. isimli çocuğa bir anda çevresini saran 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin arasında kalarak dehşeti yaşayan küçük çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı ısırık darbeleriyle ağır yaralandı.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı esnasında tesadüfen bölgeden geçmekte olan bir okul servisi şoförü, durumu fark ederek hemen müdahale etti.

Şoförün çabalarıyla köpeklerin elinden kurtarılan çocuk olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda derin yaralar ve diş izleri bulunan çocuğun sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

"BU SORUNA ARTIK KALICI BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

Hastanede çocuklarının iyileşmesini bekleyen aile ve yakınları ise bölgedeki başıboş köpek sorununa dikkat çekerek yetkililerden taleplerini dile getirdi.

Daha önce benzer bir olayda hayatını kaybeden Hamza'yı hatırlatan aile fertleri, "Kendi çocuklarımızın da ölmesi mi gerekiyor? Bu soruna artık kalıcı bir çözüm bulunmalı" diyerek tepkilerini dile getirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

