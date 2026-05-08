ODTÜ’de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ Bahar Şenlikleri kapsamında stadyumda düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 6 Mayıs 2026 tarihinde ODTÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen konser sırasında meydana gelen olaylarla ilgili `Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama`, `Nitelikli Kasten Yaralama`, `Tehdit` ve `Hakaret` suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yer alan görüntüler üzerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Görüntülerde söz konusu eylemlere iştirak ettiği değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında 7 Mayıs 2026 tarihinde arama ve elkoyma işlemleri gerçekleştirildiği, şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.
