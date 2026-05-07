KONYA Haberleri

Konya’da halk pazarında ilginç görüntü! Bakan bir daha baktı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Meram'daki Melikşah Halk Pazarı'nda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. "Şiddete Hayır” temasıyla düzenlenen etkinlikte, mesajlar meyve ve sebzeler üzerinden vatandaşlara ulaştırıldı.

YARATICI SLOGANLAR İLGİ GÖRDÜ

Pazar alanında kurulan stantlarda vatandaşlara şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, hazırlanan sloganlar büyük ilgi çekti. "Sevgiyle büyüyen her şey meyve verir”, "Şiddet değil, merhamet çoğalsın” ve "Birlikte güçlüyüz, şiddete kapalıyız” mesajları etkinliğin dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi, destek mekanizmaları ve başvuru süreçleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi. Yetkililer tarafından dağıtılan broşürlerle birlikte, ihtiyaç halinde başvurulabilecek kurumlar hakkında rehberlik hizmeti sunuldu.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Günlük yaşamın yoğun olduğu halk pazarında gerçekleştirilen etkinliğin, verilen mesajların daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, şiddetin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, benzer farkındalık çalışmalarının farklı alanlarda sürdürüleceğini ifade etti.

(Meltem Aslan)

  • V
    Vatandaş
    3 saat önce

    Keşke her pazar yerinde böyle detaylar olsa duyarlılık konusunda çok iyi bir çalışma olmuş tebrik ederim

