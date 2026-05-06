Konya’daki kuyumcu soygunu! Sarraf teşekkür etti

Konya’da 3 Mayıs 2026 saat 05:37 sıralarında yaşanan kuyumcu soygunu, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle aydınlatıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından soyguna uğrayan kuyumcudan da bir teşekkür açıklaması geldi.
Edinilen bilgiye göre, 4 şüpheli Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kuyumcudan yaklaşık 1 kilo altın ve 5 milyon TL çalarak olay yerinden kaçtı. Kaçış sırasında motosikletleriyle kaza yapan şüpheliler, çaldıkları altınların bir kısmını yola savurdu.
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin izini sürerek kaçış güzergâhını belirledi. Yapılan takip sonucu şüphelilerden 2'si Adana girişinde yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti. Çalınan altın ve paraların ise boş bir arazide odunların altına gizlenmiş halde bulunduğu ve büyük kısmının ele geçirildiği bildirildi.
KUYUMCUDAN TEŞEKKÜR MESAJI GELDİ
Yaşanan olayın ardından soyguna uğrayan kuyumcudan kamuoyuna bir teşekkür mesajı geldi. Kuyumcu tarafından yapılan açıklamada, olayın kısa sürede aydınlatılmasında emeği geçen güvenlik güçlerine ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Açıklamada ''40 yıllık ticari geçmişimizden aldığımız tecrübe ve siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle; ticari faaliyetlerimize daha güçlü, daha kararlı ve aynı azimle devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz'' ifadeleri yer aldı.
