Konya’da eski başkanın kardeşi toprağa verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir’in ağabeyi Kazım Sertdemir memleketinde toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre, dün tedavi gördüğü Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde rahatsızlığına bağlı olarak 65 yaşında hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı Kazım Sertdemir'in cenazesi memleketi ilçeye bağlı Tuzyaka Mahallesine getirildi.
Toprağa verildi
Tuzyaka Merkez Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sertdemir'in cenazesi mahalledeki Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına katılan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Başkan Abdurrahim Sertdemir, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
Cenaze törenine, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, siyasi parti başkanları, Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
