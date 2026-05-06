Konya Büyükşehir 30 personel alacak! Başvuralar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere çağrı merkezi görevlisi kadrosu için 30 kişilik alım ilanı yayımlandı. Başvurular bugün itibarıyla başlarken, süreç 8 Mayıs’ta sona erecek. Peki adaylar başvurularını nasıl ve nereden yapacak? İşte merak edilen detaylar…

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri A.Ş., çağrı merkezi kadrosunu güçlendirmek için yeni bir personel alım ilanı yayımladı. Toplam 30 erkek adayın istihdam edileceği alım için başvuru süreci başladı.

Başvurular 3 gün sürecek!

İlana başvurmak isteyen adaylar, 06 Mayıs 2026 ile 08 Mayıs 2026 tarihleri arasında başvurularını yalnızca online sistem üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi iş başvuru portalı üzerinden alınacak ve şahsen ya da farklı yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

İşte alım yapılacak kadro

Pozisyon: Çağrı Merkezi Görevlisi

Kontenjan: 30 kişi (Erkek) Başvuruların ardından şartları sağlayan adaylar iki aşamalı değerlendirmeye alınacak:

Başvuru şartları neler?

Adaylarda aranan kriterler şöyle:

Askerlik ile ilişiği bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak, En az Ön Lisans mezunu olmak, Çalışmaya engel herhangi bir sağlık sorunu veya kronik rahatsızlığı bulunmamak, Diksiyonu ve hitabeti düzgün olan, memnuniyet odaklı çalışan, ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek, Çağrı Merkezlerinde kriz ve afet durumlarında gerekli koordinasyonu sağlayabilecek yetkinliklere sahip olmak, Tercihen Bilgisayar İşletmenliği ve On Parmak klavye belgesi almış olmak, Bilgisayar ve Microsoft Office Programlarını kullanabiliyor olmak, Çağrı Merkezi Elemanı, Müşteri Hizmetleri Elemanı pozisyonlarının herhangi birinde en az 3 ay tecrübe sahibi olmak, Vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzeninde görev yapmasına engel bir durumunun bulunmaması, gece çalışması ile resmi tatil ve bayram günlerinde çalışmasına herhangi bir engeli olmamak, Konya Merkez ilçelerde (Selçuklu-Meram-Karatay) ikamet ediyor olmak, Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yapılacak görevlendirmelerde çalışabilir olmak, 06.05.1996 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.

Gerekli belgeler neler?

Başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler arasında şunlar yer alıyor:

T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı, Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli), Diploma, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile bireylerini gösterir), Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh İlmühaberi), Askerlik Durum Belgesi, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu Pdf. dosyası olarak yüklenecek), Müracaat Koşullarında yer alan 11. Maddeye ilişkin Belge (SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu Pdf. dosyası olarak yüklenecek) veya Çalışma Belgesi), Varsa Müracaat Koşullarında yer alan 9. Maddeye ve 10. Maddeye ilişkin belgeler.

Görev yeri neresi?

Alımı yapılacak personeller, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde farklı birimlerde görevlendirilebilecek. Kurumun adresi ise Konevi Mahallesi Alay Caddesi No:11, Meram/Konya (Tren Garı civarı) olarak açıklandı.

(Berna Ata)