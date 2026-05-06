CHP’de şaibeli kurultay davası 1 Temmuz’a ertelendi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada 5. duruşma görüldü. Dava 1 Temmuz’a ertelendi.
Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada sanıkların tamamı savunma yaptı.
Celse arasında İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ait iddianamenin bir örneği de mahkemeye ulaştı.
Böylece davaya ilişkin istenen tüm belgeler mahkemeye iletilmiş oldu. Aralarında, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanık, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor.
İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak yer alıyor.
