Geleceğin Konya’sı inşa ediliyor! Bu binalar yıkıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen Peynir Pazarı’nda fiziki ömrünü tamamlamış binaların yıkım çalışmasını tamamladıklarını belirtti. Başkan Altay, “Konya’nın tarihi ticaret aksını daha güçlü hale getirecek projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bulunan Peynir Pazarı'nda fiziki ömrünü tamamlamış binaların yıkım çalışması tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinin tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşıyacak önemli projelerden birini daha hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen Peynir Pazarı'nda yıkım çalışmasının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, "Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında bulunan Tarihi Peynir Pazarı, geçmişten beri Konya'mızın ticaret geleneğinin önemli duraklarından biriydi. Biz burada sadece fiziki ömrünü tamamlamış yapıları kaldırmıyoruz; geçmişin ruhunu koruyarak geleceğin Konya'sını inşa ediyoruz. Şehrimizin kimliğine değer katacak, hemşehrilerimizin güvenle ve huzurla vakit geçireceği yeni bir yaşam alanını daha Konya'mıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Başkan Altay, projenin Konya'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bölgedeki dönüşüm tamamlandığında sadece esnafımız için değil, şehrimize gelen ziyaretçiler için de cazibe merkezi oluşturacak nitelikli bir alan ortaya çıkacak. Konya'nın tarihi ticaret aksını daha güçlü hale getirecek bu projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Esnafla yapılan anlaşma sonrası, Meram Şükran Mahallesi sınırları içinde yer alan ve kentsel dönüşüm çalışması yapılan Peynir Pazarı'nda; 80 yapı, 170 bağımsız bölüm bulunuyordu. 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

