Konya’daki bu konuma yaya üst geçidi yapılıyor!

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Marangozlar Sanayi girişinde yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla modern bir yaya üst geçidi yapmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şehir genelinde ulaşım güvenliğini önceleyen yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle yoğun trafik akışının olduğu sanayi bölgelerinde yaya güvenliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Altay, "Adana Çevre Yolu üzerindeki Marangozlar Sanayi (MARSAN) girişinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hem yayalarımızın hem de sürücülerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sanayi girişine yeni ve modern bir yaya üst geçidi kazandırmak için çalışmalara başladık. Bu üst geçitte bisiklet kullanıcılarımız için de özel bir geçiş alanı olacak” diye konuştu.

Başkan Altay, yaklaşık 85 milyon liraya mal olacak MARSAN Yaya Üst Geçidi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni yaya üst geçidimizi hemşehrilerimizin istifadesine sunmak için en kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Konya'mızı daha güvenli, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

BİSİKLET KULLANICILARI İÇİN DE ÖZEL GEÇİŞ ALANI OLACAK

Hem mimari yapısıyla hem de fonksiyonelliğiyle dikkat çeken proje, toplamda 155 metre uzunluğunda, hilal formunda tasarlanmış çelik platform üzerine inşa edilecek. Projede yalnızca yayalar için değil, bisiklet kullanıcıları için de özel geçiş alanları oluşturularak alternatif ulaşım türleri desteklenecek.


 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  • O
    Ömer
    54 dakika önce

    Işıklı kavşağı kaldirmasalardi daha iyiydi. 85 milyon da kasada kalırdı.

“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
