Konya’da patates üretiminde dev hamle! Erkoyuncu sahada açıklamalarda bulundu

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, patates ekimini yerinde inceledi. Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker olarak tohumda dev bir atılımla dışa bağımlılığı sonlandıracaklarını belirtirken, yeni dönem de Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesisinin kapasitesinin de artırılacağını duyurdu.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Saraçoğlu yerleşkesinde gerçekleştirilen patates ekimini yerinde inceledi. Geçtiğimiz 2025-2026 kampanya döneminde üretilen patateslerin yüz güldürdüğünü ifade eden Başkan Erkoyuncu, verim anlamında güzel sonuçlar elde ettiklerini aktardı. Başkan Erkoyuncu konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Saraçoğlu tesisimizde patates ekimine başlamış bulunuyoruz. Burası tamamen Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesisine ait bir alan olmakla birlikte bakir ve temiz arazidir. Bu bölgede çalışma yapan ekibimiz hassasiyet ve titizlikle çalışmaktadır. Geçen yıl 3 bin 900 dekar alanda ekim yapıldı, bu yıl ise bu rakam 4 bin dekara ulaşıldı. Bu gelişme, bizi ithal tohuma bağımlılıktan kurtarıyor. Malum, 3 yıl öncesine kadar Konya çiftçisi tohum konusunda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Ekip arkadaşlarımızın gayreti sayesinde son 3 yıldır bu sorun tamamen ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.

TOHUMDA İTHALAT DÖNEMİ BİTİYOR

Başkan Erkoyuncu, yoğun gayret ve çalışmalar neticesinde ithal tohum bağımlılığının sona ereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı; "3 yıldır tohumdaki iyileşmenin yanında artı bir değer daha var. Patates tohumunun 3 yıl önce yüzde 70'i ithal ediliyordu. Geçen yıl bu oran yüzde 50'ye düştü. Bu yıl da belli bir miktar alım yapılmış olsa da, gelecek yıl ektiğimiz patatesle birlikte bu oran sıfıra inecek. Kendi uhdemizdeki alanlarda, hinterlandımızda ve sözleşmeli ekim yaptırdığımız ılık bölgelerde artık dışarıdan hiç ithal tohum getirmeyeceğiz. Bir sonraki yıl da inşallah iç piyasanın ve diğer bölgelerin tohum ihtiyacını yavaş yavaş biz karşılamaya başlayacağız.”

SEYDİBEY DONDURULMUŞ PARMAK PATATES ÜRETİM TESİSİNİN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Patates üretiminde iddialı olduklarının da altını çizen Başkan Erkoyuncu, tesis kapasitesinin yeni dönemde yüzde 50 artırılacağını duyurdu. Başkan Erkoyuncu, "Geçen yıl üretimde Seydibey, kurulduğu yıldan bu yana en yoğun işleme dönemini yaşadı. Yaklaşık 120 bin ton ürün işlendi. Bunun yaklaşık 90 bin tonu Konya bölgesinden, kalan kısımlar ise erkenci bölgelerden karşılandı. Geçen yıl patateste ürünlerimiz çok iyi oldu. Tohumdaki problemlerimiz ortadan kalktı. Birim alandan elde edilen patates verimi Türkiye genelinde iyiydi, ancak Konya'da çok daha iyi seviyelerde gerçekleşti. Konya olarak hem üretilen tohumda hem de kalitede iddialıyız. İstikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda kapasiteyi yüzde 50 artırmayı düşünüyoruz. Buradan tüm üretici ortaklarımıza bol kazançlı, verimli, bereketli bir sezon dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

(Bekir Turan)