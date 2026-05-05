Konya’da Mayıs ayında kış geri geldi! Büyükbaş hayvanlar kar altında kaldı

İlçe sınırları içerisindeki Karacadağ zirvesinde etkili olan kar yağışı, 1738 rakımda hayatı adeta kışa çevirdi.
Besiciler ve hayvanlar zor anlar yaşadı
Mayıs ayında yağan kar, bölgede otlatılan büyükbaş hayvanları ve sürü sahiplerini hazırlıksız yakaladı.
Aniden bastıran soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlar zor anlar yaşarken, çobanlar sürülerini güvenli alanlara ulaştırmak için büyük çaba sarf etti.
Baharın ortasında gelen bu sürpriz yağış büyük şaşkınlık yarattı.
(Ali Asım Erdem)