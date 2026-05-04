Konya’nın denizinde kötü manzara! Ölü balıklar korkutuyor

Geçtiğimiz yaz suyunun büyük bölümünü kaybeden ve kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalan Beyşehir Gölü bu kez farklı bir konuyla gündemde…

GÖL SU TUTMAYA BAŞLADI!

Önce yat turları durdu ardından göl suları sahili terk etti. Geçtiğimiz yaz mevsiminde suyunun önemli bir kısmını kaybeden Beyşehir Gölü kış ve bahar yağmurları ile toparlanmaya başladı.

BALIK ÖLÜMLERİ GÖZLENİYOR!

Beyşehir Gölü'nün artan su seviyesi herkesi çok sevindirse de şimdi de balık ölümleri korkuya sebep oluyor. Tarihi Taş Köprü ile Yeni Köprü arasında su yüzeyine vuran yüzlerce ölü balık ilçe halkını ve doğaseverleri tedirgin ediyor.

SEBEBİ YASA DIŞI AV MI?

Su yüzeyine vuran ölü balıkları görenler bu acı manzaranın sebebini sorguluyor. Bazı vatandaşlar yasa dışı avcılığı işaret ederek, elektrikle avlanan kişilerin bu ölümlere sebep olduğunu ileri sürüyor.

BALIK SEZONU KAPALI!

Beyşehir Gölü'nde balıkçılık faaliyetleri 15 Haziran'a kadar yasak. Tarımla uğraşan veya balıkçılık yapan binlerce ailenin geçim kaynağı olan gölün korunması için önemli çalışmalar yürütülüyor. Yaşanan balık ölümlerinin araştırılması da isteniyor.

(Meltem Aslan)